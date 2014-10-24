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货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 22:09 BJT

表格：美国9月新屋销售较前月升0.2%，年率为2008年7月来最高的46.7万户

路透10月24日 - 美国商务部周五公布，9月新屋销售年率为46.7万户，为2008年7月来最高，预估为47.0万户，8月修正后为46.6万户，前值为50.4万户。

美国9月新屋销售较前月增长0.2%。8月为修正后为增长15.3%，前值为增长18.0%。

经季节因素调整后的9月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 9月 8月 8月前值 7月 7月前值 2013年9月 总户数 0.2 467 466 504 404 427 399 (完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 利棣儿；审校 母红)
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