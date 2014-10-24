表格：美国9月新屋销售较前月升0.2%，年率为2008年7月来最高的46.7万户

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透10月24日 - 美国商务部周五公布，9月新屋销售年率为46.7万户，为2008年7月来最高，预估为47.0万户，8月修正后为46.6万户，前值为50.4万户。
美国9月新屋销售较前月增长0.2%。8月为修正后为增长15.3%，前值为增长18.0%。
经季节因素调整后的9月新屋销售数据如下(单位为千户)：
变动率% 9月 8月 8月前值 7月 7月前值 2013年9月 总户数 0.2 467 466 504 404 427 399 (完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
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路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。