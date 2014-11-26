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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 23:08 BJT

表格：美国10月新屋销售较前月增长0.7%，年率为5月来最高的45.8万户

路透11月26日 - 美国商务部周三公布，10月新屋销售年率为45.8万户，预估为47.2万户，9月修正后为45.5万户，前值为46.7万户。

美国10月新屋销售较前月增长0.7%。9月为修正后为增长0.4%，前值为增长0.2%。

经季节因素调整后的10月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 10月 9月 9月前值 8月 8月前值 2013年10月 总户数 0.7 458 455 467 453 466 450 (完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 母红；审校 李军)
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