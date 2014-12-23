表格：美国11月新屋销售较前月下滑1.6%，年率为43.8万户

路透12月23日 - 美国商务部周二公布，11月新屋销售年率为43.8万户，预估为46.0万户，10月修正后为44.5万户，前值为45.8万户。

美国11月新屋销售较前月下滑1.6%。10月为修正后为下滑2.2%，前值为增长0.7%。

经季节因素调整后的11月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 11月 10月 10月前值 9月 9月前值 2013年11月 总户数 -1.6 438 445 458 455 455 445(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]