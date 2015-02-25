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货币新闻 | 2015年 2月 25日 星期三 23:04 BJT

表格：美国1月新屋销售较前月下降0.2%，年率为48.1万户

路透2月25日 - 美国商务部周三称，美国1月新屋销售较前月下降0.2%，年率为48.1万户，预估为47万户。12月年率被上修至48.2万户，前值为48.1万户。

经季节因素调整后的1月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 1月 12月 12月前值 　11月 11月前值 2014年1月 总户数 -0.2 481 482 481 446 431 457(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 利棣儿；审校 李军)
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