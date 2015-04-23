表格：美国3月新屋销售较前月大跌11.4%，年率为48.1万户

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月23日 - 美国商务部周四公布，3月新屋销售年率为48.1万户，预估为51.3万户，2月修正后为54.3万户，前值为53.9万户。
美国3月新屋销售较前月大跌11.4%。2月为修正后为增长5.6%，前值为增长7.8%。
经季节因素调整后的3月新屋销售数据如下(单位为千户)：
变动率% 3月 2月 2月前值 1月 1月前值 2014年3月 总户数 -11.4 481 543 539 514 500 403(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
(编译 利棣儿；审校 母红)
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