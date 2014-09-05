表格：美国8月非农就业岗位增加14.2万个，远逊预估的增加22.5万个

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透9月5日 - 美国劳工部周五公布：
* 美国8月非农就业岗位增加14.2万个(预估为增加22.5万个)
* 美国8月民间部门岗位增加13.4万个(预估为增加20.6万个)
* 美国8月政府部门岗位增加0.8万个
* 美国8月失业率为6.1%(预估为6.1%)
* 美国8月平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0.2%)
* 美国8月制造业岗位持平(预估为增加1.9万个)
* 美国8月每周平均工时为34.5小时(预估为34.5小时)
以下为详细数据(经季节调整)：
8月 7月 (前值) 6月 (前值)
非农就业岗位
(较前月变动，千个) 142 212 209 267 298
失业率(%) 6.1 6.2 6.2 6.1 6.1
民间非农业部门所有职位所得与工作时间:
8月 7月 (前值) 6月 (前值)
每周平均工时 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
制造业工时 41.0 40.9 40.9 41.1 41.1
制造业加班工 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5
平均时薪(美元) 24.53 24.47 24.45 24.45 24.44
(较前月变动,%) 0.2 0.1
民间非农业部门生产职位所得与工作时间：
8月 7月 (前值) 6月 (前值)
每周平均工时 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7
平均时薪(美元) 20.68 20.62 20.61 20.58 20.57
(较前月变动,%) 0.3 0.2
非农就业岗位较前月变动(按行业细分，千个)：
8月 7月 (前值) 6月 (前值)
整体民间产业 134 213 198 260 270
商品生产 22 67 58 34 38
--建筑 20 31 22 8 10
--制造 0 28 28 21 23
服务提供 112 146 140 226 232
--批发 6.5 6.0 2.7 12.9 14.2
--零售 -8.4 20.9 26.7 35.4 41.2
--运输和仓储 1.2 19.1 7.9 13.4 14.8
--资讯 -3 5 2 11 10
--金融活动 7 10 7 19 17
--专业和企业服务 47 36 47 70 73
--临时服务 13.0 9.7 8.5 15.0 13.9
--休闲娱乐/酒店餐饮 15 12 21 21 23
政府部门 8 -1 11 7 28
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人)：
8月 7月 6月
劳动力人 -64 329 81
就业人口 16 131 407
失业人口 -80 197 -325
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。