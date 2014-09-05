版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 20:38 BJT

表格：美国8月非农就业岗位增加14.2万个，远逊预估的增加22.5万个

路透9月5日 - 美国劳工部周五公布：

* 美国8月非农就业岗位增加14.2万个(预估为增加22.5万个)

* 美国8月民间部门岗位增加13.4万个(预估为增加20.6万个)

* 美国8月政府部门岗位增加0.8万个

* 美国8月失业率为6.1%(预估为6.1%)

* 美国8月平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0.2%)

* 美国8月制造业岗位持平(预估为增加1.9万个)

* 美国8月每周平均工时为34.5小时(预估为34.5小时)

以下为详细数据(经季节调整)：

8月 7月 (前值) 6月 (前值)

非农就业岗位

(较前月变动，千个) 142 212 209 267 298

失业率(%) 6.1 6.2 6.2 6.1 6.1

民间非农业部门所有职位所得与工作时间:

8月 7月 (前值) 6月 (前值)

每周平均工时 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5

制造业工时 41.0 40.9 40.9 41.1 41.1

制造业加班工 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5

平均时薪(美元) 24.53 24.47 24.45 24.45 24.44

(较前月变动,%) 0.2 0.1

民间非农业部门生产职位所得与工作时间：

8月 7月 (前值) 6月 (前值)

每周平均工时 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7

平均时薪(美元) 20.68 20.62 20.61 20.58 20.57

(较前月变动,%) 0.3 0.2

非农就业岗位较前月变动(按行业细分，千个)：

8月 7月 (前值) 6月 (前值)

整体民间产业 134 213 198 260 270

商品生产 22 67 58 34 38

--建筑 20 31 22 8 10

--制造 0 28 28 21 23

服务提供 112 146 140 226 232

--批发　　　　　　　 6.5 6.0 2.7 12.9 14.2

--零售 -8.4 20.9 26.7 35.4 41.2

--运输和仓储 1.2 19.1 7.9 13.4 14.8

--资讯 -3 5 2 11 10

--金融活动 7 10 7 19 17

--专业和企业服务 47 36 47 70 73

--临时服务 13.0 9.7 8.5 15.0 13.9

--休闲娱乐/酒店餐饮 15 12 21 21 23

政府部门 8 -1 11 7 28

基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人)：

8月 7月 6月

劳动力人 -64 329 81

就业人口 16 131 407

失业人口 -80 197 -325

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐