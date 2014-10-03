表格：美国9月非农就业岗位增加24.8万个，失业率达08年7月以来最低

投行观点：IBM目标价从144美元下调至141，评级为减码--巴克莱
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民间非农业部门所有职位所得与工作时间:
9月 8月 (前值) 7月 (前值)
每周平均工时 34.6 34.5 34.5 34.5 34.5
制造业工时 40.9 40.9 41.0 40.9 40.9
制造业加班工时 3.5 3.4 3.4 3.5 3.4
平均时薪(美元) 24.53 24.54 24.53 24.46 24.47
(较前月变动,%) 0.0 0.3
民间非农业部门生产职位所得与工作时间：
9月 8月 (前值) 7月 (前值)
每周平均工时 33.7 33.8 33.7 33.7 33.7
平均时薪(美元) 20.67 20.67 20.68 20.61 20.62
(较前月变动,%) 0.0 0.3
非农就业岗位较前月变动(按行业细分，千个)：
9月 8月 (前值) 7月 (前值)
整体民间产业 236 175 134 239 213
商品生产 29 14 22 63 67
--建筑 16 16 20 30 31
--制造 4 -4 0 24 28
服务提供 207 161 112 176 146
--批发 1.8 2.5 6.5 3.0 6.0
--零售 35.3 -4.7 -8.4 25.4 20.9
--运输和仓储 1.9 8.5 1.2 21.1 19.1
--资讯 12 5 -3 10 5
--金融活动 12 12 7 15 10
--专业和企业服务 81 63 47 50 36
--临时服务 19.7 24.6 13.0 15.7 9.7
--休闲娱乐/酒店餐饮 33 20 15 10 12
政府部门 12 5 8 4 -1
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人)：
9月 8月 7月
劳动力人 -97 -64 329
就业人口 232 16 131
失业人口 -329 -80 197
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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