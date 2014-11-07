表格：美国10月非农就业岗位增加21.4万个，失业率为2008年7月来最低

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
10月 9月 (前值) 8月 (前值)
非农就业岗位
(较前月变动，千个) 214 256 248 203 180
失业率(%) 5.8 5.9 5.9 6.1 6.1
民间非农业部门所有职位所得与工作时间:
10月 9月 (前值) 8月 (前值)
每周平均工时 34.6 34.5 34.6 34.5 34.5
制造业工时 40.8 40.8 40.9 40.9 40.9
制造业加班工时 3.4 3.5 3.5 3.4 3.4
平均时薪(美元) 24.57 24.54 24.53 24.54 24.54
(较前月变动,%) 0.1 0.0
民间非农业部门生产职位所得与工作时间：
10月 9月 (前值) 8月 (前值)
每周平均工时 33.8 33.7 33.7 33.8 33.8
平均时薪(美元) 20.70 20.66 20.67 20.67 20.67
(较前月变动,%) 0.2 0.0
非农就业岗位较前月变动(按行业细分，千个)：
10月 9月 (前值) 8月 (前值)
整体民间产业 209 244 236 200 175
商品生产 28 36 29 22 14
--建筑 12 19 16 17 16
--制造 15 9 4 3 -4
服务提供 181 208 207 178 161
--批发 8.5 5.1 1.8 5.7 2.5
--零售 27.1 34.0 35.3 -3.9 -4.7
--运输和仓储 13.3 5.2 1.9 11.4 8.5
--资讯 -4 13 12 14 5
--金融活动 3 12 12 12 12
--专业和企业服务 37 55 81 49 63
--临时服务 15.1 17.8 19.7 20.6 24.6
--休闲娱乐/酒店餐饮 52 48 33 26 20
政府部门 5 12 12 3 5
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人)：
10月 9月 8月
劳动力人 416 -97 -64
就业人口 683 232 16
失业人口 -267 -329 -80
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申