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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 21:47 BJT

表格：美国10月非农就业岗位增加21.4万个，失业率为2008年7月来最低

10月 9月 (前值) 8月 (前值)

非农就业岗位

(较前月变动，千个) 214 256 248 203 180

失业率(%) 5.8 5.9 5.9 6.1 6.1

民间非农业部门所有职位所得与工作时间:

10月 9月 (前值) 8月 (前值)

每周平均工时 34.6 34.5 34.6 34.5 34.5

制造业工时 40.8 40.8 40.9 40.9 40.9

制造业加班工时 3.4 3.5 3.5 3.4 3.4

平均时薪(美元) 24.57 24.54 24.53 24.54 24.54

(较前月变动,%) 0.1 0.0

民间非农业部门生产职位所得与工作时间：

10月 9月 (前值) 8月 (前值)

每周平均工时 33.8 33.7 33.7 33.8 33.8

平均时薪(美元) 20.70 20.66 20.67 20.67 20.67

(较前月变动,%) 0.2 0.0

非农就业岗位较前月变动(按行业细分，千个)：

10月 9月 (前值) 8月 (前值)

整体民间产业 209 244 236 200 175

商品生产 28 36 29 22 14

--建筑 12 19 16 17 16

--制造 15 9 4 3 -4

服务提供 181 208 207 178 161

--批发　　　　　　　 8.5 5.1 1.8 5.7 2.5

--零售 27.1 34.0 35.3 -3.9 -4.7

--运输和仓储 13.3 5.2 1.9 11.4 8.5

--资讯 -4 13 12 14 5

--金融活动 3 12 12 12 12

--专业和企业服务 37 55 81 49 63

--临时服务 15.1 17.8 19.7 20.6 24.6

--休闲娱乐/酒店餐饮 52 48 33 26 20

政府部门 5 12 12 3 5

基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人)：

10月 9月 8月

劳动力人 416 -97 -64

就业人口 683 232 16

失业人口 -267 -329 -80

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完)
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