表格：美国11月非农就业岗位增32.1万超预估，增幅创2012年1月来最大

中国金融：银监会专项排查企业互联互保贷款风险，强化风险摸底--消息
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透12月5日 - 美国劳工部周五公布：
* 11月非农就业岗位增加32.1万个(预估为增加23.0万个)
* 11月每周平均工时为34.6小时(预估为34.6小时)
* 11月失业率为5.8%(预估为5.8%)
* 11月平均时薪较前月增长0.4%(预估为增长0.2%)
* 11月政府部门岗位增加0.7万个
* 11月制造业岗位增加2.8万个(预估为增加1.4万个)
* 11月民间部门岗位增加31.4万个(预估为增加21.8万个)
* 11月非农就业岗位增幅创下2012年1月来最大
以下为详细数据(经季节调整)：
11月 10月 (前值) 9月 (前值)
非农就业岗位
(较前月变动，千个) 321 243 214 271 256
失业率(%) 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9
民间非农业部门所有职位所得与工作时间:
11月 10月 (前值) 9月 (前值)
每周平均工时 34.6 34.5 34.6 34.5 34.5
制造业工时 41.1 40.9 40.8 40.9 40.8
制造业加班工时 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5
平均时薪(美元) 24.66 24.57 24.57 24.54 24.54
(较前月变动,%) 0.4 0.1
民间非农业部门生产职位所得与工作时间：
11月 10月 (前值) 9月 (前值)
每周平均工时 33.8 33.8 33.8 33.7 33.7
平均时薪(美元) 20.74 20.70 20.70 20.67 20.66
(较前月变动,%) 0.2 0.1
非农就业岗位较前月变动(按行业细分，千个)：
11月 10月 (前值) 9月 (前值)
整体民间产业 314 236 209 249 244
商品生产 48 28 28 36 36
--建筑 20 7 12 18 19
--制造 28 20 15 12 9
服务提供 266 208 181 213 208
--批发 2.5 6.1 8.5 2.9 5.1
--零售 50.2 34.2 27.1 39.9 34.0
--运输和仓储 16.7 15.3 13.3 7.0 5.2
--资讯 4 -5 -4 3 13
--金融活动 20 6 3 14 12
--专业和企业服务 86 52 37 66 55
--临时服务 22.7 19.5 15.1 23.2 17.8
--休闲娱乐/酒店餐饮 32 55 52 47 48
政府部门 7 7 5 22 12
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人)：
11月 10月 9月
劳动力人 119 416 -97
就业人口 4 683 232
失业人口 115 -267 -329
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完)
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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