版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 5日 星期五 21:43 BJT

表格：美国11月非农就业岗位增32.1万超预估，增幅创2012年1月来最大

路透12月5日 - 美国劳工部周五公布：

* 11月非农就业岗位增加32.1万个(预估为增加23.0万个)

* 11月每周平均工时为34.6小时(预估为34.6小时)

* 11月失业率为5.8%(预估为5.8%)

* 11月平均时薪较前月增长0.4%(预估为增长0.2%)

* 11月政府部门岗位增加0.7万个

* 11月制造业岗位增加2.8万个(预估为增加1.4万个)

* 11月民间部门岗位增加31.4万个(预估为增加21.8万个)

* 11月非农就业岗位增幅创下2012年1月来最大

以下为详细数据(经季节调整)：

11月 10月 (前值) 9月 (前值)

非农就业岗位

(较前月变动，千个) 321 243 214 271 256

失业率(%) 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9

民间非农业部门所有职位所得与工作时间:

11月 10月 (前值) 9月 (前值)

每周平均工时 34.6 34.5 34.6 34.5 34.5

制造业工时 41.1 40.9 40.8 40.9 40.8

制造业加班工时 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5

平均时薪(美元) 24.66 24.57 24.57 24.54 24.54

(较前月变动,%) 0.4 0.1

民间非农业部门生产职位所得与工作时间：

11月 10月 (前值) 9月 (前值)

每周平均工时 33.8 33.8 33.8 33.7 33.7

平均时薪(美元) 20.74 20.70 20.70 20.67 20.66

(较前月变动,%) 0.2 0.1

非农就业岗位较前月变动(按行业细分，千个)：

11月 10月 (前值) 9月 (前值)

整体民间产业 314 236 209 249 244

商品生产 48 28 28 36 36

--建筑 20 7 12 18 19

--制造 28 20 15 12 9

服务提供 266 208 181 213 208

--批发　　　　　　　 2.5 6.1 8.5 2.9 5.1

--零售 50.2 34.2 27.1 39.9 34.0

--运输和仓储 16.7 15.3 13.3 7.0 5.2

--资讯 4 -5 -4 3 13

--金融活动 20 6 3 14 12

--专业和企业服务 86 52 37 66 55

--临时服务 22.7 19.5 15.1 23.2 17.8

--休闲娱乐/酒店餐饮 32 55 52 47 48

政府部门 7 7 5 22 12

基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人)：

11月 10月 9月

劳动力人 119 416 -97

就业人口 4 683 232

失业人口 115 -267 -329

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐