表格：美国1月非农就业岗位增加25.7万个，失业率为5.7%

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
路透2月6日 - 美国劳工部周五公布：
* 美国1月非农就业岗位增加25.7万个(预估为增加23.4万个)
* 美国1月失业率为5.7%(预估为5.6%)
* 美国1月民间部门岗位增加26.7万个(预估为增加22.5万个)
* 美国1月每周平均工时为34.6小时(预估为34.6小时)
* 美国1月制造业岗位增加2.2万个(预估为增加1.2万个)
* 美国1月平均时薪较前月增长0.5%(预估为增长0.3%)
* 美国1月政府部门岗位减少1.0万个
以下为详细数据(经季节调整)：
1月 12月 (前值) 11月 (前值)
非农就业岗位
(较前月变动，千个) 257 329 252 423 353
失业率(%) 5.7 5.6 5.6 5.8 5.8
民间非农业部门所有职位所得与工作时间:
1月 12月 (前值) 11月 (前值)
每周平均工时 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6
制造业工时 41.0 40.9 41.0 41.1 41.1
制造业加班工时 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5
平均时薪(美元) 24.75 24.63 24.57 24.68 24.62
(较前月变动,%) 0.5 -0.2
民间非农业部门生产职位所得与工作时间：
1月 12月 (前值) 11月 (前值)
每周平均工时 33.8 33.9 33.9 33.8 33.8
平均时薪(美元) 20.80 20.73 20.68 20.77 20.74
(较前月变动,%) 0.3 -0.2
非农就业岗位较前月变动(按行业细分，千个)：
1月 12月 (前值) 11月 (前值)
整体民间产业 267 320 240 414 345
商品生产 58 73 67 76 51
--建筑 39 44 48 30 20
--制造 22 26 17 45 29
服务提供 209 247 173 338 294
--批发 12.7 11.3 10.0 8.0 5.3
--零售 45.9 7.2 7.7 61.2 55.7
--运输和仓储 -8.6 33.8 3.1 25.9 16.9
--资讯 6 4 2 7 1
--金融活动 26 9 10 28 21
--专业和企业服务 39 80 52 96 87
--临时服务 -4.1 25.0 14.7 30.8 23.9
--休闲娱乐/酒店餐饮37 47 36 42 53
政府部门 -10 9 12 9 8
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人)：
1月 12月 11月
劳动力人 703 -273 159
就业人口 435 111 71
失业人口 267 -383 88
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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