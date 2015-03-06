表格：美国2月非农就业岗位增加29.5万个，失业率降至5.5%

美国个股：美国国际集团拟聘Duperreault为新任执行长--华尔街日报
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG)计划任命Brian Duperreault为新任执行长。
路透3月6日 - 美国劳工部周五公布：
* 美国2月失业率为5.5%(预估为5.6%)
* 美国2月非农就业岗位增加29.5万个(预估为增加24.0万个)
* 美国2月民间部门岗位增加28.8万个(预估为增加22.9万个)
* 美国2月制造业岗位增加0.8万个(预估为增加1.2万个)
* 美国2月政府部门岗位增加0.7万个
* 美国2月平均时薪较前月增长0.1%(预估为增长0.2%)
* 美国2月每周平均工时为34.6小时(预估为34.6小时)
以下为详细数据(经季节调整)：
2月 1月 (前值) 12月
非农就业岗位
(较前月变动，千个) 295 239 257 329
失业率(%) 5.5
民间非农业部门所有职位所得与工作时间:
2月 1月 (前值)
每周平均工时 34.6 34.6 34.6
平均时薪(美元) 24.78 24.75 24.75
(较前月变动,%) 0.1 0.5
非农就业岗位较前月变动(按行业细分，千个)：
2月 1月 (前值)
整体民间产业 288 237 267
制造业 8 21 22
政府部门 7 2 -10
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG)计划任命Brian Duperreault为新任执行长。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内 汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。 以下为中国2014年以来成品油历次调价情况一览：（价格变动为人民币元/吨，WTI和BR ENT为美元/桶） 调价日期 成品油品质 价格变动 变动(%) 调价后 美国原油 布兰特原油 （WTI） （BRENT） 2017年 5月12日 汽油 -250 -3.4 7,205 47.93 50.82 柴油 -235 -3.7 6,150 4月13日 汽油 200 2.8 7,455 53.40 56.23 柴油 1
* 台股攻上万点，台币收升终止连二贬 * 外资持续买超台股，净汇入近亿美元 * 出口商抛汇台币升，蚂蚁雄兵买盘涌现 * 台币兑美元明日区间料在30.100-30.250 路透台北5月11日 - 台币兑美元周四收升，终止连二贬；交易员称，受台股收 盘攻上万点，加上外资持续买超并转呈净汇入近亿美元，午后台币在外资领军之下，攻破30 .200整数关卡，引爆出口商恐慌性美元卖单出笼，促使台币一度升近一角。 但他们表示，台币续扬即吸引进口商及散户进场买汇，抑制台币升势，尾盘则仍收在30 .200以上，短线台股料有望续处高档震荡，台币趋势偏升，惟仍不易升破30元大关；观察重 点则在台股后续表现及外资动向。 〞(台股)今天站上万点了，这种行情应该会持续一下，短线台币贬值机率小、偏升；但 升到30就有(美元)买盘进来。〞一大型银行交易员说。 一资深汇银人士称，今天外资在台股买超且呈净汇入近亿美元，终止连二日净汇出格局 ，加上韩元劲升带动，使台币走扬；〞韩元大升，整个盘就被打下来了。〞