表格：美国2月非农就业岗位增加29.5万个，失业率降至5.5%

台湾汇市：股市攻上万点外资买超并转净汇入，台币收升终止连二贬

* 台股攻上万点，台币收升终止连二贬 * 外资持续买超台股，净汇入近亿美元 * 出口商抛汇台币升，蚂蚁雄兵买盘涌现 * 台币兑美元明日区间料在30.100-30.250 路透台北5月11日 - 台币兑美元周四收升，终止连二贬；交易员称，受台股收 盘攻上万点，加上外资持续买超并转呈净汇入近亿美元，午后台币在外资领军之下，攻破30 .200整数关卡，引爆出口商恐慌性美元卖单出笼，促使台币一度升近一角。 但他们表示，台币续扬即吸引进口商及散户进场买汇，抑制台币升势，尾盘则仍收在30 .200以上，短线台股料有望续处高档震荡，台币趋势偏升，惟仍不易升破30元大关；观察重 点则在台股后续表现及外资动向。 〞(台股)今天站上万点了，这种行情应该会持续一下，短线台币贬值机率小、偏升；但 升到30就有(美元)买盘进来。〞一大型银行交易员说。 一资深汇银人士称，今天外资在台股买超且呈净汇入近亿美元，终止连二日净汇出格局 ，加上韩元劲升带动，使台币走扬；〞韩元大升，整个盘就被打下来了。〞