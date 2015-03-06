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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 21:54 BJT

表格：美国2月非农就业岗位增加29.5万个，失业率降至5.5%

路透3月6日 - 美国劳工部周五公布：

* 美国2月失业率为5.5%(预估为5.6%)

* 美国2月非农就业岗位增加29.5万个(预估为增加24.0万个)

* 美国2月民间部门岗位增加28.8万个(预估为增加22.9万个)

* 美国2月制造业岗位增加0.8万个(预估为增加1.2万个)

* 美国2月政府部门岗位增加0.7万个

* 美国2月平均时薪较前月增长0.1%(预估为增长0.2%)

* 美国2月每周平均工时为34.6小时(预估为34.6小时)

以下为详细数据(经季节调整)：

2月 1月 (前值) 12月

非农就业岗位

(较前月变动，千个) 295 239 257 329

失业率(%) 5.5

民间非农业部门所有职位所得与工作时间:

2月 1月 (前值)

每周平均工时 34.6 34.6 34.6

平均时薪(美元) 24.78 24.75 24.75

(较前月变动,%) 0.1 0.5

非农就业岗位较前月变动(按行业细分，千个)：

2月 1月 (前值)

整体民间产业 288 237 267

制造业 8 21 22

政府部门 7 2 -10

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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