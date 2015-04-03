版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 20:48 BJT

表格：美国3月非农就业岗位增加12.6万个远逊于预估，失业率为5.5%

路透4月3日 - 美国劳工部周五公布：

* 美国3月非农就业岗位增加12.6万个(预估为增加24.5万个)，为2013年12月以来最小增幅

* 美国3月失业率为5.5%(预估为5.5%)

* 美国3月平均时薪较前月增长0.3%(预估为增长0.2%)

* 美国3月政府部门岗位减少0.3万个

* 美国3月每周平均工时为34.5小时(预估为34.6小时)

* 美国3月民间部门岗位增加12.9万个(预估为增加23.7万个)

* 美国3月制造业岗位减少0.1万个(预估为增加1.0万个)

以下为详细数据(经季节调整)：

3月 2月 1月

非农就业岗位

(较前月变动，千个) 126 264 201

失业率(%) 5.5 5.5 5.7

民间非农业部门所有职位所得与工作时间:

3月 2月 1月

每周平均工时 34.5 34.6 34.6

平均时薪(美元) 24.86 24.79 24.76

(较前月变动,%) 0.3 0.1

非农就业岗位较前月变动(按行业细分，千个)：

3月 2月 1月

整体民间产业 129 264 202

制造业 -1 2 17

政府部门 -3 0 -1

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐