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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 22:07 BJT

表格：美国6月新屋销售较前月大跌8.1%，年率为40.6万户

路透7月24日 - 美国商务部周四公布，6月新屋销售年率为40.6万户，预估为47.9万户，5月修正后为44.2万户，前值为50.4万户。

美国6月新屋销售较前月大跌8.1%，跌幅为2013年7月来最大，5月为修正后为增长8.3%，前值为增长18.6%。

经季节因素调整后的6月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 6月 5月 5月前值 4月 4月前值 2013年6月 总户数 -8.1 406 442 504 408 425 459（完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 利棣儿；审校 李军)
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