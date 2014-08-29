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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 20:47 BJT

表格：美国7月个人所得较前月增加0.2%，个人支出减少0.1%

路透8月29日 - 美国商务部周五公布：

* 美国7月个人支出较前月减少0.1%(预估为增加0.2%)

* 7月个人所得较前月增加0.2%(预估为增加0.3%)

* 7月核心PCE物价指数较上年同期上升1.5%

* 7月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)

* 7月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)

* 7月PCE物价指数较上年同期上升1.6%

以下为具体数据：

未经通胀调整：

7月 6月 5月 4月

个人所得 0.2 0.5 0.5 0.4

个人支出 -0.1 0.4 0.3 0.2

储蓄率(%) 5.7 5.4 5.4 5.2

经通胀调整：

个人支出 -0.2 0.2 0.1 -0.1

耐用品 -0.6 0.5 1.3 -0.5

非耐用品 -0.2 0.3 -0.4 0.3

服务 -0.1 0.1 0.1 -0.1

可支配收入 0.1 0.3 0.3 0.3

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

7月 6月 5月 4月

较前月变动：

PCE物价指数 0.1 0.2 0.2 0.2

核心PCE物价指数 0.1 0.1 0.2 0.2

较上年同期变动：

PCE物价指数 1.6 1.6 1.7 1.5

核心PCE物价指数 1.5 1.5 1.5 1.4

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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