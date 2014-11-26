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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 21:39 BJT

表格：美国10月个人支出较前月增加0.2%，预估为增加0.3%

路透11月26日 - 美国商务部周三公布：

* 美国10月个人支出较前月增加0.2%(预估为增加0.3%)

* 美国10月个人所得较前月增加0.2%(预估为增加0.4%)

* 美国10月PCE物价指数较上年同期上升1.4%

* 美国10月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%(预估为 )

* 美国10月核心PCE物价指数较前月上升0.2%(预估为上升0.2%)

* 美国10月核心PCE物价指数较上年同期上升1.6%

以下为具体数据：

未经通胀调整：

10月 9月 8月 7月

个人所得 0.2 0.2 0.4 0.3

个人支出 0.2 持平 0.5 0.1

储蓄率(%) 5.0 5.0 4.9 5.2

经通胀调整：

个人支出 0.2 持平 0.6 持平

耐用品 -0.1 -1.0 2.3 持平

非耐用品 0.5 -0.3 0.6 0.1

服务 0.1 0.2 0.3 -0.1

可支配收入 0.1 0.1 0.3 0.1

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

10月 9月 8月 7月

较前月变动：

PCE物价指数 0.1 0.1 持平 0.1

核心PCE物价指数 0.2 0.1 0.1 0.1

较上年同期变动：

PCE物价指数 1.4 1.4 1.5 1.6

核心PCE物价指数 1.6 1.5 1.5 1.5

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完)
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