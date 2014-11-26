表格：美国10月个人支出较前月增加0.2%，预估为增加0.3%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透11月26日 - 美国商务部周三公布：
* 美国10月个人支出较前月增加0.2%(预估为增加0.3%)
* 美国10月个人所得较前月增加0.2%(预估为增加0.4%)
* 美国10月PCE物价指数较上年同期上升1.4%
* 美国10月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%(预估为 )
* 美国10月核心PCE物价指数较前月上升0.2%(预估为上升0.2%)
* 美国10月核心PCE物价指数较上年同期上升1.6%
以下为具体数据：
未经通胀调整：
10月 9月 8月 7月
个人所得 0.2 0.2 0.4 0.3
个人支出 0.2 持平 0.5 0.1
储蓄率(%) 5.0 5.0 4.9 5.2
经通胀调整：
个人支出 0.2 持平 0.6 持平
耐用品 -0.1 -1.0 2.3 持平
非耐用品 0.5 -0.3 0.6 0.1
服务 0.1 0.2 0.3 -0.1
可支配收入 0.1 0.1 0.3 0.1
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
10月 9月 8月 7月
较前月变动：
PCE物价指数 0.1 0.1 持平 0.1
核心PCE物价指数 0.2 0.1 0.1 0.1
较上年同期变动：
PCE物价指数 1.4 1.4 1.5 1.6
核心PCE物价指数 1.6 1.5 1.5 1.5
个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申