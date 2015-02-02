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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 21:42 BJT

表格：美国12月个人所得较前月增加0.3%，预估为增加0.2%

路透2月2日 - 美国商务部周一公布：

* 美国12月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%(预估为 )

* 美国12月核心PCE物价指数较前月持平(预估为持平)

* 美国12月个人所得较前月增加0.3%(预估为增加0.2%)

* 美国12月PCE物价指数较上年同期上升0.7%

* 美国12月个人支出较前月减少0.3%(预估为减少0.2%)

* 美国12月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%

以下为具体数据： 未经通胀调整：

12月 11月 10月 9月

个人所得 0.3 0.3 0.4 0.2

个人支出 -0.3 0.5 0.3 0.2

储蓄率(%) 4.9 4.3 4.5 4.5

经通胀调整：

个人支出 -0.1 0.7 0.3 0.2

耐用品 -0.7 2.5 0.1 -0.8

非耐用品 -0.1 0.7 0.5 持平

服务 持平 0.3 0.3 0.4

可支配收入 0.5 0.3 0.1 0.3

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

12月 11月 10月 9月 较前月变动：

PCE物价指数 -0.2 -0.2 持平 0.1

核心PCE物价指数 持平 持平 0.2 0.1

较上年同期变动：

PCE物价指数 0.7 1.2 1.4 1.4

核心PCE物价指数 1.3 1.4 1.5 1.5

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
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