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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 20:45 BJT

表格：美国3月个人所得较前月持平，核心PCI物价指数上升0.1%

路透4月30日 - 美国商务部周四公布：

* 美国3月个人所得较前月持平(预估为增加0.2%)

* 美国3月个人支出较前月增加0.4%(预估为增加0.5%)

* 美国3月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.2%)

* 美国3月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%

* 美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%

* 美国3月PCE物价指数较上年同期上升0.3%

以下为具体数据(未经通胀调整)

3月 2月 1月 12月

个人所得 持平 0.4 0.3 0.3

个人支出 0.4 0.2 -0.3 -0.2

储蓄率(%) 5.3 5.7 5.4 4.9

经通胀调整：

个人支出 0.3 持平 0.2 0.1

耐用品 2.0 -1.1 0.3 -0.9

非耐用品 0.2 -0.1 -0.3 0.1

服务 持平 0.2 0.3 0.2

可支配收入 -0.2 0.3 0.8 0.5

个人消费支出(PCE)物价指数(%，经通胀调整)

3月 2月 1月 12月

较前月变动：

PCE物价指数 0.2 0.2 -0.5 -0.2

核心PCE物价指数 0.1 0.1 0.1 持平

较上年同期变动：

PCE物价指数 0.3 0.3 0.2 0.8

核心PCE物价指数 1.3 1.3 1.3 1.3

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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