表格：美国3月个人所得较前月持平，核心PCI物价指数上升0.1%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月30日 - 美国商务部周四公布：
* 美国3月个人所得较前月持平(预估为增加0.2%)
* 美国3月个人支出较前月增加0.4%(预估为增加0.5%)
* 美国3月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.2%)
* 美国3月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%
* 美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%
* 美国3月PCE物价指数较上年同期上升0.3%
以下为具体数据(未经通胀调整)
3月 2月 1月 12月
个人所得 持平 0.4 0.3 0.3
个人支出 0.4 0.2 -0.3 -0.2
储蓄率(%) 5.3 5.7 5.4 4.9
经通胀调整：
个人支出 0.3 持平 0.2 0.1
耐用品 2.0 -1.1 0.3 -0.9
非耐用品 0.2 -0.1 -0.3 0.1
服务 持平 0.2 0.3 0.2
可支配收入 -0.2 0.3 0.8 0.5
个人消费支出(PCE)物价指数(%，经通胀调整)
3月 2月 1月 12月
较前月变动：
PCE物价指数 0.2 0.2 -0.5 -0.2
核心PCE物价指数 0.1 0.1 0.1 持平
较上年同期变动：
PCE物价指数 0.3 0.3 0.2 0.8
核心PCE物价指数 1.3 1.3 1.3 1.3
个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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