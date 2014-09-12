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货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 20:35 BJT

表格：美国8月零售销售较前月增加0.6%，符合预估

路透9月12日 - 美国商务部周五公布：

* 美国8月零售销售较前月增加0.6%(预估为增加0.6%)

* 美国8月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%(预估为增加0.3%)

　 8月 7月 7月前值 6月 5月 14年8月/13年8月

零售销售 0.6 0.3 0.0 0.4 0.4 5.0

扣除汽车 　 0.3 0.3 0.1 0.5 0.4 4.1

汽车/零部件 　 1.5 0.6 -0.2 0.0 0.7 8.9

电子产品/电器 0.7 0.1 -0.1 -0.2 -0.8 1.7

加油站 -0.8 0.0 0.1 -0.8 0.5 -0.8

扣除汽车/汽油/建材/食品服务

0.4 0.4 0.1 0.6 0.1 4.1 (完)
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