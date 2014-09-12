表格：美国8月零售销售较前月增加0.6%，符合预估

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透9月12日 - 美国商务部周五公布：
* 美国8月零售销售较前月增加0.6%(预估为增加0.6%)
* 美国8月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%(预估为增加0.3%)
8月 7月 7月前值 6月 5月 14年8月/13年8月
零售销售 0.6 0.3 0.0 0.4 0.4 5.0
扣除汽车 0.3 0.3 0.1 0.5 0.4 4.1
汽车/零部件 1.5 0.6 -0.2 0.0 0.7 8.9
电子产品/电器 0.7 0.1 -0.1 -0.2 -0.8 1.7
加油站 -0.8 0.0 0.1 -0.8 0.5 -0.8
扣除汽车/汽油/建材/食品服务
0.4 0.4 0.1 0.6 0.1 4.1 (完)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)