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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 21:37 BJT

表格：美国10月零售销售较前月增加0.3%，优于预估

路透11月14日 - 美国商务部周五公布：

* 美国10月零售销售较前月增加0.3%(预估为增加0.2%)

* 美国10月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%(预估为增加0.2%)

　 10月 9月 9月前值 8月 7月 14年10月/13年10月

零售销售 0.3 -0.3 -0.3 0.6 0.3 4.1

扣除汽车 　 0.3 0.0 -0.2 0.3 0.2 3.3

汽车/零部件 　 0.5 -1.2 -0.8 1.8 0.7 7.6

电子产品/电器 -1.6 4.7 3.4 0.5 1.1 1.6

加油站 -1.5 -0.8 -0.8 -1.5 0.0 -4.0

扣除汽车/汽油/建材/食品服务

0.5 0.0 -0.2 0.5 0.2 3.6 (完)
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