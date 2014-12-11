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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 21:41 BJT

表格：美国11月零售销售较前月增长0.7%，优于预估

路透12月11日 - 美国商务部周四公布：

* 美国11月零售销售较前月增加0.7%(预估为增加0.4%)

* 美国11月扣除汽车的零售销售较前月增加0.5%(预估为增加0.1%)

　 11月 10月 10月前值 9月 8月 14年11月/13年11月

零售销售 0.7 0.5 0.3 -0.1 0.6 5.1

扣除汽车 　 0.5 0.4 0.3 0.1 0.3 4.3

汽车/零部件 　 1.7 0.8 0.5 -0.7 1.8 8.6

电子产品/电器 0.9 -1.0 -1.6 5.2 0.5 6.9

加油站 -0.8 -1.3 -1.5 -0.8 -1.5 -2.1

扣除汽车/汽油/建材/食品服务

0.6 0.5 0.5 0.1 0.5 4.4 (完)
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