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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 21:41 BJT

表格：美国12月零售销售较前月下降0.9%，创2014年1月来最大降幅

路透1月14日 - 美国商务部周三公布：

* 美国12月零售销售较前月减少0.9%(预估为减少0.1%)

* 美国12月扣除汽车的零售销售较前月减少1.0%(预估为持平)

　 12月 11月 11月前值 10月 9月 14年12月/13年12月

零售销售 -0.9 0.4 0.7 0.3 -0.1 3.2

扣除汽车 　 -1.0 0.1 0.5 0.2 0.1 1.9

汽车/零部件 　 -0.7 1.6 1.7 0.7 -0.7 8.6

电子产品/电器 -1.6 0.1 0.9 -2.1 5.2 6.8

加油站 -6.5 -3.0 -0.8 -2.2 -0.8 -14.2

扣除汽车/汽油/建材/食品服务

-0.4 0.6 0.6 0.4 0.1 3.2 (完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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