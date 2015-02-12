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货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 21:39 BJT

表格：美国1月零售销售较前月下滑0.8%，预估为下滑0.5%

路透2月12日 - 美国商务部周四公布：

* 美国1月扣除汽车的零售销售较前月减少0.9%(预估为减少0.4%)

* 美国1月零售销售较前月减少0.8%(预估为减少0.5%)

1月 12月 12月前值 11月 10月 15年1月/14年1月

零售销售 -0.8 -0.9 -0.9 0.4 0.3 3.3

扣除汽车 　 -0.9 -0.9 -1.0 0.2 0.2 1.7

汽车/零部件 　 -0.5 -0.8 -0.7 1.4 0.7 10.0

电子产品/电器 0.3 -1.9 -1.6 -0.3 -2.1 3.6

加油站 -9.3 -7.4 -6.5 -3.2 -2.2 -23.5

扣除汽车/汽油/建材/食品服务

0.1 -0.3 -0.4 0.6 0.4 4.3 (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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