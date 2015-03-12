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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 20:40 BJT

表格：美国2月零售销售较前月意外下滑0.6%，预估为增加0.3%

路透3月12日 - 美国商务部周四公布：

* 美国2月零售销售较前月减少0.6%(预估为增加0.3%)

* 美国2月扣除汽车的零售销售较前月减少0.1%(预估为增加0.5%)

2月 1月 1月前值 12月 11月 15年2月/14年2月

零售销售 -0.6 -0.8 -0.8 -0.9 0.4 1.7

扣除汽车 　 -0.1 -1.1 -0.9 -0.8 0.2 0.8

汽车/零部件 　 -2.5 0.5 -0.5 -1.1 1.4 5.4

电子产品/电器 -1.2 0.3 0.3 -2.4 -0.3 0.9

加油站 1.5 -9.8 -9.3 -7.5 -3.2 -23.0

扣除汽车/汽油/建材/食品服务

0.0 -0.1 0.1 -0.2 0.6 3.7 (完) (编译 白云; 审校 王洋)
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