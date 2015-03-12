表格：美国2月零售销售较前月意外下滑0.6%，预估为增加0.3%

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透3月12日 - 美国商务部周四公布：
* 美国2月零售销售较前月减少0.6%(预估为增加0.3%)
* 美国2月扣除汽车的零售销售较前月减少0.1%(预估为增加0.5%)
2月 1月 1月前值 12月 11月 15年2月/14年2月
零售销售 -0.6 -0.8 -0.8 -0.9 0.4 1.7
扣除汽车 -0.1 -1.1 -0.9 -0.8 0.2 0.8
汽车/零部件 -2.5 0.5 -0.5 -1.1 1.4 5.4
电子产品/电器 -1.2 0.3 0.3 -2.4 -0.3 0.9
加油站 1.5 -9.8 -9.3 -7.5 -3.2 -23.0
扣除汽车/汽油/建材/食品服务
0.0 -0.1 0.1 -0.2 0.6 3.7 (完) (编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)