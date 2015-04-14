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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 20:55 BJT

表格：美国3月零售销售较前月增加0.9%，为去年底以来首见上扬

路透4月14日 - 商务部周二公布：

* 美国3月零售销售较前月增加0.9%(预估为增加1.0%)

* 美国3月扣除汽车的零售销售较前月增加0.4%(预估为增加0.6%)

3月 2月 2月前值 1月 12月 15年3月/14年3月

零售销售 0.9 -0.5 -0.6 -0.8 -0.9 1.3

扣除汽车 　 0.4 0.0 -0.1 -1.2 -0.8 0.3

汽车/零部件 　 2.7 -2.1 -2.5 0.7 -1.1 5.2

电子产品/电器 -0.5 -1.2 -1.2 0.1 -2.4 -1.9

加油站 -0.6 2.3 1.5 -10.1 -7.5 -22.0

扣除汽车/汽油/建材/食品服务 　　　　　　　　　　 0.3 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 2.4(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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