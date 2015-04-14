表格：美国3月零售销售较前月增加0.9%，为去年底以来首见上扬

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透4月14日 - 商务部周二公布：
* 美国3月零售销售较前月增加0.9%(预估为增加1.0%)
* 美国3月扣除汽车的零售销售较前月增加0.4%(预估为增加0.6%)
3月 2月 2月前值 1月 12月 15年3月/14年3月
零售销售 0.9 -0.5 -0.6 -0.8 -0.9 1.3
扣除汽车 0.4 0.0 -0.1 -1.2 -0.8 0.3
汽车/零部件 2.7 -2.1 -2.5 0.7 -1.1 5.2
电子产品/电器 -0.5 -1.2 -1.2 0.1 -2.4 -1.9
加油站 -0.6 2.3 1.5 -10.1 -7.5 -22.0
扣除汽车/汽油/建材/食品服务 0.3 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 2.4(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。