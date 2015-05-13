表格：美国4月零售销售持平前月

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月13日 - 美国商务部周三公布：
* 美国4月零售销售较前月持平(预估为增加0.2%)
* 美国4月扣除汽车的零售销售较前月增加0.1%(预估为增加0.5%)
4月 3月 15年4月/14年4月
零售销售 持平 1.1 0.9
扣除汽车 0.1 0.7 持平
汽车/零部件 -0.4 2.9 4.5
电子产品/电器 -0.4 -0.9 -3.5
加油站 -0.7 0.4 -22.0
扣除汽车/汽油/建材/食品服务 持平 0.5 2.1 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。