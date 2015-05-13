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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 20:39 BJT

表格：美国4月零售销售持平前月

路透5月13日 - 美国商务部周三公布：

* 美国4月零售销售较前月持平(预估为增加0.2%)

* 美国4月扣除汽车的零售销售较前月增加0.1%(预估为增加0.5%)

4月 3月 15年4月/14年4月

零售销售 持平 1.1 0.9

扣除汽车 　 0.1 0.7 持平

汽车/零部件 　 -0.4 2.9 4.5

电子产品/电器 -0.4 -0.9 -3.5

加油站 -0.7 0.4 -22.0

扣除汽车/汽油/建材/食品服务 　　　　　　　　　　 持平 0.5 2.1 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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