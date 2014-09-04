美国数据：美国8月ADP民间就业人数增加20.4万人，低于预期

美国热股：PayPal Holdings季度获利胜预期并上调财测，盘初急升逾7%
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透纽约9月4日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示，美国8月民间就业人数增加20.4万人，低于分析师预期和7月水平。
路透调查的分析师此前预测8月民间就业人数增加22万人。
7月增加的就业人数修订为21.2万人，远低于6月的28.1万人。6月数据为2012年11月以来最高。
ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。(完)
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)