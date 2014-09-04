美国数据：美国8月ADP民间就业人数增加20.4万人，低于预期

路透纽约9月4日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示，美国8月民间就业人数增加20.4万人，低于分析师预期和7月水平。

路透调查的分析师此前预测8月民间就业人数增加22万人。

7月增加的就业人数修订为21.2万人，远低于6月的28.1万人。6月数据为2012年11月以来最高。