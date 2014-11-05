美国数据：10月ADP民间就业人数增加23万人，高于预期

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透11月5日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人，高于分析师预期水平。
路透调查的分析师此前预测10月民间就业人数增加22万人。
9月民间就业人数自21.3万人上修为22.5万人。
包括10月的涨幅，美国民间就业人数已连续七个月创造超过20万个就业岗位。民间就业岗位已连续56个月增加，平均每月增加逾18.6万个。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。