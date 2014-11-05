美国数据：10月ADP民间就业人数增加23万人，高于预期

路透11月5日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人，高于分析师预期水平。

路透调查的分析师此前预测10月民间就业人数增加22万人。

9月民间就业人数自21.3万人上修为22.5万人。