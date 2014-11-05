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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 21:29 BJT

美国数据：10月ADP民间就业人数增加23万人，高于预期

路透11月5日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人，高于分析师预期水平。

路透调查的分析师此前预测10月民间就业人数增加22万人。

9月民间就业人数自21.3万人上修为22.5万人。

包括10月的涨幅，美国民间就业人数已连续七个月创造超过20万个就业岗位。民间就业岗位已连续56个月增加，平均每月增加逾18.6万个。(完)
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