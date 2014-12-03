美国数据：11月ADP民间就业人数增加20.8万人，低于预期

路透纽约12月3日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月民间就业人数增加20.8万人，低于分析师预期。

路透调查的分析师此前预测11月民间就业人数增加22.1万人。

10月民间就业人数自23万人上修为23.3万人。