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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 21:27 BJT

美国数据：1月民间就业人数增加21.3万人，低于分析师预期

路透2月4日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国1月民间就业人数增加21.3万人，低于分析师预期水平。

路透调查的分析师此前预测1月民间就业人数增加22.5万人。

12月民间就业人数从之前的增加24.1万修正为增加25.3万。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)

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