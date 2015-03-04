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货币新闻 | 2015年 3月 4日 星期三 21:32 BJT

美国数据：2月民间就业人数增加21.2万人，低于分析师预期--ADP报告

路透纽约3月4日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加21.2万人，低于分析师预期水平和1月修正后的增幅。

路透调查的分析师此前预测2月民间就业人数增加22万人。

1月民间就业人数从之前的增加21.3万修正为增加25万。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)

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