表格：美国7月整体资本净流入577亿美元

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透华盛顿9月16日 - 美国财政部周二公布：
* 美国7月整体资本净流入577亿美元
* 外资7月通过交易途径净卖出186亿美元长期证券(不包括换股等途径)
* 外资7月净卖出483亿美元长期证券 (包括换股等途径)
* 外资7月净卖出8亿美元长期美国公债
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元，数据未经季节调整)：
7月 6月 5月
月度资本净流入 57.7 -142.0 35.9
民间 84.9 -145.4 13.7
官方 -27.1 3.4 22.2
外资净买入长期证券 -48.3 -30.2 7.7
通过换股等非交易途径买入 -29.6 -11.5 -10.9
通过交易途径净买入 -18.6 -18.7 18.6
外资净买入美国证券 -3.9 -18.4 34.6
民间 1.9 -44.6 10.2
官方 -5.8 26.3 24.4
外资净买入长期美国证券:
美国公债 -0.8 -20.8 25.0
美国机构债 7.5 3.4 6.6
美国股票 -3.5 2.6 10.8
美国公司债 -7.1 -3.6 -7.8
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1264.9 1268.4 1270.9
日本 1219.0 1219.5 1220.1
比利时 352.6 364.1 362.4
加勒比海金融中心 313.5 308.3 310.9
(Carib Bnkng Ctrs)
石油出口国家 261.3 262.1 257.9
巴西 258.6 253.7 250.1
台湾 184.3 175.9 174.0
瑞士 175.4 179.4 174.4
(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选