表格：美国10月整体资本净流入1,784亿美元，9月为净流出572亿美元

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透华盛顿12月15日 - 美国财政部周一公布：
* 美国10月整体资本净流入1,784亿美元
* 外资10月通过交易途径净卖出14亿美元长期证券(不包括换股等途径)
* 外资10月净买入5亿美元长期美国公债
* 外资10月净卖出149亿美元长期证券 (包括换股等途径)
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):
10月 9月 8月 月度资本净流入 178.4 -57.2 71.0
民间 166.5 -48.6 60.2
官方 11.9 -8.6 10.8 外资净买入长期证券 -14.9 152.7 36.5
通过换股等非交易途径买入 -13.5 -11.6 -15.6
通过交易途径净买入 -1.4 164.3 52.1
外资净买入美国证券 -15.0 94.2 26.5
民间 -15.4 79.7 20.7
官方 0.5 14.6 5.9 外资净买入长期美国证券:
美国公债 0.5 48.1 25.7
美国机构债 3.9 21.0 10.3
美国股票 -27.2 4.4 -2.1
美国公司债 7.9 20.7 -7.3 主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1252.7 1266.3 1269.7
日本 1222.4 1221.8 1230.1
比利时 348.1 353.9 359.9
石油出口国家 281.8 279.4 267.5
加勒比海金融中心
(Carib Bnkng Ctrs) 324.9 315.0 313.9
巴西 261.7 262.3 261.7
瑞士 184.3 186.2 189.1
台湾 172.9 173.4 172.9(完)
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