表格：美国12月整体资本净流出1,748亿美元，11月经修正后为净流出143亿

欧股业绩：德国安联第一季营业利润增长9.4%，确认全年财测

安联确认了其对2017年营业利润的预测，预计营业利润在108亿欧元(118亿美元)上下五亿欧元区间之内，当中不包括不可预见事件、危机和自然灾害。