版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 19日 星期四 05:08 BJT

表格：美国12月整体资本净流出1,748亿美元，11月经修正后为净流出143亿

路透华盛顿2月18日 - 美国财政部周三公布：

* 美国12月整体资本净流出1,748亿美元

* 外资12月净卖出222亿美元长期美国公债

* 外资12月净买入459亿美元长期证券 (包括换股等途径)

* 外资12月通过交易途径净买入354亿美元长期证券(不包括换股等途径)

以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):

12月 11月 10月 月度资本净流入 -174.8 -14.3 179.2

民间 -143.7 -9.3 167.4

官方 -31.1 -5.0 11.9 外资净买入长期证券 45.9 22.0 -14.9

通过换股等非交易途径买入 10.5 -11.6 -13.5

通过交易途径净买入 35.4 33.5 -1.4

外资净买入美国证券 -5.8 59.2 -15.0

民间 14.5 53.0 -15.4

官方 -20.3 6.2 0.5 外资净买入长期美国证券:

美国公债 -22.2 -4.8 0.5

美国机构债 0.0 33.3 3.9

美国股票 9.4 5.8 -27.2

美国公司债 7.0 25.0 7.9 主要外国投资者持有的美国公债:

中国大陆 1244.3 1250.4 1252.7

日本 1230.9 1241.5 1222.4

比利时　　　　　　　　　 335.4 335.7 348.1

加勒比海金融中心

(Carib Bnkng Ctrs) 333.2 331.5 324.9

石油出口国家 285.9 278.9 281.8

巴西 255.8 264.2 261.7

瑞士 190.1 183.8 184.3

英国 189.2 174.5 171.3(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐