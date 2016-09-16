表格：美国7月整体资本净流入1,406亿美元

路透华盛顿9月16日 - 美国财政部周五公布： * 美国7月整体资本净流入1406亿美元 * 外资7月净买入1018亿美元长期证券 (包括换股等途径) * 外资7月净卖出131亿美元长期美国公债 * 外资7月通过交易途径净买入1039亿美元长期证券(不包括换股等途 径) 以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说 明单位均为10亿美元，数据未经季节调整)： 7月 6月 5月 月度资本净流入 140.6 -194.5 -4.1 民间 162.7 -154.6 22.0 官方 -22.1 -39.9 -26.1 外资净买入长期证券 101.8 -35.7 32.1 通过换股等非交易途径买入 -2.1 -35.2 -15.6 通过交易途径净买入 103.9 -0.5 44.7 外资净买入美国证券 72.6 7.6 19.1 民间 90.5 36.0 40.1 官方 -17.9 -28.4 -20.9 外资净买入长期美国证券: 美国公债 -13.1 -32.9 -18.3 美国机构债 38.9 33.9 25.4 美国股票 26.1 -6.8 -8.3 美国公司债 20.7 13.5 20.3 主要外国投资者持有的美国公债: 中国大陆 1218.8 1240.8 1244.0 日本 1154.6 1147.7 1133.2 爱尔兰 269.6 270.6 259.8 开曼群岛 264.3 269.4 260.2 巴西 254.1 251.6 249.5 瑞士 240.8 237.3 228.7 卢森堡 223.5 225.0 221.9 英国 209.9 232.7 218.0(完)