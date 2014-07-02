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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 20:24 BJT

美国数据：6月民间就业人数增28.1万人，增幅创12年11月以来最高--ADP

路透纽约7月2日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加28.1万人，高于分析师预期，且是2012年11月以来最高增幅。

5月增加的就业人数为17.9万。

路透调查的分析师此前预测6月民间就业人数增加20万人。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。(完)
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