表格：美国5月整体资本净流入355亿美元

中国保险：构建“一带一路”建设保险支持体系，加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元，数据未经季节调整)：
5月 4月 3月
月度资本净流入 35.5 120.9 -110.9
民间 13.1 103.8 -100.5
官方 22.4 17.2 -10.4
外资净买入长期证券 9.0 -51.5 6.9
通过换股等非交易途径买入 -10.4 -10.3 53.0
通过交易途径净买入 19.4 -41.2 -46.0
外资净买入美国证券 34.6 -14.0 9.4
民间 10.2 -31.9 3.0
官方 24.4 18.0 6.4
外资净买入长期美国证券:
美国公债 25.0 -13.6 25.9
美国机构债 4.2 -2.1 -9.1
美国股票 10.8 10.2 -14.3
美国公司债 -5.4 -8.5 7.0
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1270.9 1263.2 1272.1
日本 1220.1 1209.7 1200.2
比利时 362.4 366.4 381.4
加勒比海金融中心 310.8 308.4 312.5
(Carib Bnkng Ctrs)
石油出口国家 257.9 255.5 247.4
巴西 250.1 245.8 245.3
英国 179.8 185.5 176.4
台湾 174.4 175.7 176.4
(完)
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
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