版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 23:21 BJT

美国经济：美国12月领先指标上升0.5%，直指短期经济强劲

路透华盛顿1月23日 - 美国经济谘商会周五称，美国12月领先指标上升，预示短期经济强劲 。

美国经济谘商会公布，美国12月领先指标上升0.5%，预估为上升0.4%。11月下修至增长0.4%，前值为增长0.6%。

经济谘商会经济学家Ataman Ozyildirim说：“12月领先指标上升是由于其大部份分项指数攀升，预示短期经济前景更明亮，经济持续增加动能。”

“衡量目前经济状况的指标显示就业改善和薪资增长正扶助美国经济继续以大幅步伐扩张，尽管工业生产有些疲弱。”(完)

(编译 利棣儿 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐