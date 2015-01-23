美国经济：美国12月领先指标上升0.5%，直指短期经济强劲

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透华盛顿1月23日 - 美国经济谘商会周五称，美国12月领先指标上升，预示短期经济强劲 。
美国经济谘商会公布，美国12月领先指标上升0.5%，预估为上升0.4%。11月下修至增长0.4%，前值为增长0.6%。
经济谘商会经济学家Ataman Ozyildirim说：“12月领先指标上升是由于其大部份分项指数攀升，预示短期经济前景更明亮，经济持续增加动能。”
“衡量目前经济状况的指标显示就业改善和薪资增长正扶助美国经济继续以大幅步伐扩张，尽管工业生产有些疲弱。”(完)
(编译 利棣儿 审校 李军)
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%