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货币新闻 | 2016年 4月 20日 星期三 22:43 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存增加，汽油库存下降

路透纽约4月20日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加，但增幅低于预期；汽油和馏分油库存下降。

EIA公布，上周美国原油库存 增加208万桶，至5.3861亿桶，分析师预估增加240万桶。库欣库存减少24.8万桶。

EIA数据显示，炼厂产能利用率 上升0.2个百分点。

美国上周汽油库存 减少11万桶，至2.3965亿桶，市场预估为减少120万桶。

EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少355.4万桶，至1.5994亿桶，市场预估为增加30.4万桶。

上周美国原油日进口量 增加24.7万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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