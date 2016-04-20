EIA库存周报：美国上周原油库存增加，汽油库存下降

标题新闻：美国财政部数据显示中国11月连续第六个月减持美国公债，继续动用储备提振人民币
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路透纽约4月20日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加，但增幅低于预期；汽油和馏分油库存下降。
EIA公布，上周美国原油库存 增加208万桶，至5.3861亿桶，分析师预估增加240万桶。库欣库存减少24.8万桶。
EIA数据显示，炼厂产能利用率 上升0.2个百分点。
美国上周汽油库存 减少11万桶，至2.3965亿桶，市场预估为减少120万桶。
EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少355.4万桶，至1.5994亿桶，市场预估为增加30.4万桶。
上周美国原油日进口量 增加24.7万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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