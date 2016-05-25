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货币新闻 | 2016年 5月 25日 星期三 22:56 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存减少422.6万桶，降幅大于预期

路透纽约5月25日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存大减，因原油进口下降和炼厂减产。汽油库存增加，馏分油库存减少。

EIA公布，截至5月20日当周，美国原油库存 减少422.6万桶，至5.3707亿桶，市场预估为减少245万桶。

美国原油交割地库欣库存减少64.9万桶。

EIA数据显示，炼厂开工率 下降0.8个百分点，日炼油量 减少9.2万桶。

美国上周汽油库存 增加204.3万桶，市场预估为减少110万桶。

EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少128.4万桶，市场预估为减少110万桶。

上周美国原油日进口量 减少36.2万桶。 (完)

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