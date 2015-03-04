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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 00:06 BJT

国际油市：美国上周原油库存增幅是预期的两倍多--EIA

路透纽约3月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅是预期的两倍多。

上周原油库存 增加1,030万桶，而分析师的预期是420万桶。

EIA表示，原油交割地库欣的原油库存 增加53.6万桶。

EIA数据显示，炼厂产能利用率 下降0.8个百分点。

汽油库存 保持不变，路透调查的分析师的预期是减少190万桶。

馏分油库存 减少170万桶，预期是减少270万桶。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)

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