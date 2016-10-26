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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 22:00 BJT

美国数据：10月Markit服务业PMI初值为54.8，创2015年11月以来最高

路透10月26日 - 美国周三公布的一份行业报告显示，美国10月服务业采购经理人指数(PMI)初值高于预估，且创2015年11月以来最高。

金融数据公司Markit公布，美国10月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为54.8，预估为52.3，9月终值为52.3。

50是标志该行业萎缩或增长的分水岭。

美国10月MARKIT服务业新订单分项指数初值为53.8，创2015年11月以来最高，9月终值为52.0。

美国10月MARKIT综合采购经理人指数(PMI)初值为54.9，亦创2015年11月以来最高，9月终值为52.3。

美国10月MARKIT综合PMI新订单分项指数初值为54.0，9月终值为51.8。(完) (编译 刘静 审校 母红)

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