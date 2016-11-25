美国数据：11月Markit服务业PMI初值为54.7，略低于预期和10月终值

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透11月25日 - 美国周五公布的一份行业报告显示，美国11月服务业采购经理人指数(PMI)初值略低于预期和10月终值，但其新订单分项指数触及去年11月来最高。
金融数据公司Markit公布，美国11月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为54.7，预估为54.8，10月终值为54.8。
50是标志该行业萎缩或增长的分水岭。
美国11月MARKIT服务业新订单分项指数初值为55.5，为去年11月来最高，10月终值为54.0。
美国11月MARKIT综合采购经理人指数(PMI)初值为54.9，10月终值为54.9。
美国11月MARKIT综合PMI新订单分项指数初值为55.5，为去年8月来最高，10月终值为54.2。(完) (编译 利棣儿 审校 李军)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>