美国数据：11月Markit服务业PMI初值为54.7，略低于预期和10月终值

路透11月25日 - 美国周五公布的一份行业报告显示，美国11月服务业采购经理人指数(PMI)初值略低于预期和10月终值，但其新订单分项指数触及去年11月来最高。

金融数据公司Markit公布，美国11月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为54.7，预估为54.8，10月终值为54.8。

50是标志该行业萎缩或增长的分水岭。

美国11月MARKIT服务业新订单分项指数初值为55.5，为去年11月来最高，10月终值为54.0。

美国11月MARKIT综合采购经理人指数(PMI)初值为54.9，10月终值为54.9。