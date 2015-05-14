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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 20:46 BJT

表格：美国4月最终需求PPI较前月下降0.4%，预估为升0.2%

路透5月14日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国4月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.4%(预估为+0.2%)，3月为上升0.2%

* 美国4月最终需求PPI较上年同期下降1.3%(预估为-0.8%)

* 美国4月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月下降0.2%(预估为+0.1%)，3月为上升0.2%

* 美国4月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升0.8%(预估为+1.1%)

详细数据如下(除非特别指明，指数基期2009年11月为100)：

经季节调整 未经调整

变动百分比 4月 3月 2月 15年/14年4月

最终需求 -0.4 0.2 -0.5 -1.3

扣除食品与能源 -0.2 0.2 -0.5 0.8

扣除食品、能源与贸易 0.1 0.2 持平 0.7

最终商品需求 -0.7 0.3 -0.4 -5.5

食品 -0.9 -0.8 -1.6 -4.2

能源 -2.9 1.5 持平 -24.0

扣除食品与能源 -0.1 0.2 -0.1 0.3

最终服务需求 -0.1 0.1 -0.5 0.9

贸易 -0.8 -0.2 -1.5 1.0

运输与仓储 -0.1 -0.2 -1.5 -1.9

扣除贸易、运输及仓储 0.2 0.3 0.3 1.2

最终建筑需求 0.1 0.1 0.1 1.7

个人消费 -0.3 0.3 -0.4 -0.8

商品 -0.8 0.5 -0.2 -6.2

服务 -0.1 0.2 -0.5 1.2

成品 -0.6 0.5 -0.1 -4.4

扣除食品与能源 0.1 0.5 0.1 2.0

民间资本设备 持平 0.5 0.1 1.3

半成品需求

加工商品 -1.1 -0.1 -0.6 -7.8

扣除食品及能源 -0.5 -0.2 -0.4 -2.9

未加工商品 0.9 -1.7 -3.9 -26.6

扣除食品及能源 持平 -2.3 -5.2 -14.1

服务 0.5 0.2 0.1 1.8

建筑 0.1 持平 0.2 1.6

家用天然气 -2.7 -1.7 -2.1 -16.4

汽油 -4.7 7.2 1.5 -41.4

取暖油 -3.0 -1.9 9.9 -39.7

(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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