表格：美国4月最终需求PPI较前月下降0.4%，预估为升0.2%

香港已公布经济指标--2017/5/12
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透5月14日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国4月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.4%(预估为+0.2%)，3月为上升0.2%
* 美国4月最终需求PPI较上年同期下降1.3%(预估为-0.8%)
* 美国4月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月下降0.2%(预估为+0.1%)，3月为上升0.2%
* 美国4月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升0.8%(预估为+1.1%)
详细数据如下(除非特别指明，指数基期2009年11月为100)：
经季节调整 未经调整
变动百分比 4月 3月 2月 15年/14年4月
最终需求 -0.4 0.2 -0.5 -1.3
扣除食品与能源 -0.2 0.2 -0.5 0.8
扣除食品、能源与贸易 0.1 0.2 持平 0.7
最终商品需求 -0.7 0.3 -0.4 -5.5
食品 -0.9 -0.8 -1.6 -4.2
能源 -2.9 1.5 持平 -24.0
扣除食品与能源 -0.1 0.2 -0.1 0.3
最终服务需求 -0.1 0.1 -0.5 0.9
贸易 -0.8 -0.2 -1.5 1.0
运输与仓储 -0.1 -0.2 -1.5 -1.9
扣除贸易、运输及仓储 0.2 0.3 0.3 1.2
最终建筑需求 0.1 0.1 0.1 1.7
个人消费 -0.3 0.3 -0.4 -0.8
商品 -0.8 0.5 -0.2 -6.2
服务 -0.1 0.2 -0.5 1.2
成品 -0.6 0.5 -0.1 -4.4
扣除食品与能源 0.1 0.5 0.1 2.0
民间资本设备 持平 0.5 0.1 1.3
半成品需求
加工商品 -1.1 -0.1 -0.6 -7.8
扣除食品及能源 -0.5 -0.2 -0.4 -2.9
未加工商品 0.9 -1.7 -3.9 -26.6
扣除食品及能源 持平 -2.3 -5.2 -14.1
服务 0.5 0.2 0.1 1.8
建筑 0.1 持平 0.2 1.6
家用天然气 -2.7 -1.7 -2.1 -16.4
汽油 -4.7 7.2 1.5 -41.4
取暖油 -3.0 -1.9 9.9 -39.7
(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2
* 台币兑美元连续第二日微收扬 * 台股万点附近强势整理支撑区间偏升 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.300 路透台北5月12日 - 台币兑美元周五微收升，延续第二日微扬走势，本周收涨 0.06%；交易员表示，由于短线台股维持万点附近强势整理，支撑台币区间偏升，惟随着进 口商进场买汇及韩元升幅收敛至平盘，使台币回归量缩狭幅盘整格局，下周关注台股后市及 外资流向。 他们指出，本周台币大致在30.100-30.300间窄幅波动，因美元逢低仍见进口商承接， 而出口商则在台币趋跌时进场抛汇，使台币盘整观望稍晚美国公布4月CPI及零售销售等数据 ，或牵动国际美元进一步动向。 〞今天都没什么量，就是盘整而已。〞一大型银行交易员说。 另位大型银行交易员也称，台币万点行情理应迎来外资大量汇入，但以目前外资汇入量 能来看根本不成比例，暂先观察万点行情可以维持多久时间及期间外资操作动向是否改变。 台湾股市周五收跌0.15%报9,986.82点；证交所资料显示，今日外资及陆资在