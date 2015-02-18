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货币新闻 | 2015年 2月 18日 星期三 22:14 BJT

表格：美国1月最终需求PPI较上年同期持平，预估为增长0.3%

路透2月18日 - 美国劳工部周三公布：

* 美国1月最终需求PPI较上年同期持平(预估为+0.3%)

* 美国1月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.8%(预估为-0.4%)，12月为下降0.2%

* 美国1月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月下降0.1%(预估为+0.1%)，12月为上升0.3%

* 美国1月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升1.6%(预估为+2.0%)

详细数据如下(除非特别指明，指数基期2009年11月为100):

经季节调整 未经调整

变动百分比 1月 12月 11月 15年/11年1月

最终需求 -0.8 -0.2 -0.2 --

扣除食品与能源 -0.1 0.3 0.1 1.6

扣除食品、能源与贸易 -0.3 0.1 0.1 0.9

最终商品需求 -2.1 -1.1 -0.7 -3.7

食品 -1.1 -0.1 -- 2.5

能源 -10.3 -6.2 -3.8 -22.2

扣除食品与能源 -0.2 0.1 -- 0.6

最终服务需求 -0.2 0.3 0.2 2.0

贸易 0.5 0.5 0.2 4.4

运输与仓储 -0.8 -0.2 -0.3 0.6

扣除贸易、运输及仓储-0.4 0.1 0.3 0.8

最终建筑需求 0.4 -- -- 1.9

个人消费 -0.9 -0.2 -0.2 0.4

商品 -2.9 -1.6 -1.1 -4.4

服务 -0.1 0.3 0.2 2.1

成品 -2.1 -1.1 -0.8 -3.1

扣除食品与能源 0.2 0.3 0.1 1.5

民间资本设备 0.1 0.2 -- 0.9 半成品需求

加工商品 -2.8 -1.6 -1.0 -5.5

扣除食品及能源 -1.3 -0.6 -0.5 -1.4

未加工商品 -9.4 -4.6 -1.4 -18.4

扣除食品及能源 -0.7 -0.4 -1.7 -7.7

服务 -0.2 0.1 0.2 1.3

建筑 -0.5 -- 0.4 2.0

家用天然气 -4.2 2.6 -2.3 -2.7

汽油 -24.0 -13.5 -8.1 -44.4

取暖油 -19.6 -10.6 -5.8 -46.0(完) (编译 李军; 审校 母红)
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