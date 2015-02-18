表格：美国1月最终需求PPI较上年同期持平，预估为增长0.3%

重发 - 欧股业绩：大众汽车第一季营业利润跳增40%，因削减成本
路透柏林5月3日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布集团季度获利处于历史高档，即使汽车销量下滑。这是大众在采取措施克服排放丑闻影响之际，执行早该完成的削减成本举措的迹象之一。
路透2月18日 - 美国劳工部周三公布：
* 美国1月最终需求PPI较上年同期持平(预估为+0.3%)
* 美国1月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.8%(预估为-0.4%)，12月为下降0.2%
* 美国1月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月下降0.1%(预估为+0.1%)，12月为上升0.3%
* 美国1月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升1.6%(预估为+2.0%)
详细数据如下(除非特别指明，指数基期2009年11月为100):
经季节调整 未经调整
变动百分比 1月 12月 11月 15年/11年1月
最终需求 -0.8 -0.2 -0.2 --
扣除食品与能源 -0.1 0.3 0.1 1.6
扣除食品、能源与贸易 -0.3 0.1 0.1 0.9
最终商品需求 -2.1 -1.1 -0.7 -3.7
食品 -1.1 -0.1 -- 2.5
能源 -10.3 -6.2 -3.8 -22.2
扣除食品与能源 -0.2 0.1 -- 0.6
最终服务需求 -0.2 0.3 0.2 2.0
贸易 0.5 0.5 0.2 4.4
运输与仓储 -0.8 -0.2 -0.3 0.6
扣除贸易、运输及仓储-0.4 0.1 0.3 0.8
最终建筑需求 0.4 -- -- 1.9
个人消费 -0.9 -0.2 -0.2 0.4
商品 -2.9 -1.6 -1.1 -4.4
服务 -0.1 0.3 0.2 2.1
成品 -2.1 -1.1 -0.8 -3.1
扣除食品与能源 0.2 0.3 0.1 1.5
民间资本设备 0.1 0.2 -- 0.9 半成品需求
加工商品 -2.8 -1.6 -1.0 -5.5
扣除食品及能源 -1.3 -0.6 -0.5 -1.4
未加工商品 -9.4 -4.6 -1.4 -18.4
扣除食品及能源 -0.7 -0.4 -1.7 -7.7
服务 -0.2 0.1 0.2 1.3
建筑 -0.5 -- 0.4 2.0
家用天然气 -4.2 2.6 -2.3 -2.7
汽油 -24.0 -13.5 -8.1 -44.4
取暖油 -19.6 -10.6 -5.8 -46.0(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透柏林5月3日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布集团季度获利处于历史高档，即使汽车销量下滑。这是大众在采取措施克服排放丑闻影响之际，执行早该完成的削减成本举措的迹象之一。
* 美联储利率决定前美元爬升 * 美元兑日圆处在六周高位下方 * 欧元依旧处在1.09美元上方 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月3日 - 美元兑大多数主要货币周三小升，投资者关注今日稍晚的美联储会议声明，以判断对6月加息的押注是否合理。 美联储在周三结束的会议上料将维持利率不变，但投资者关注其是否会淡化近期经济走软的影响，并为6月加息敞开大门。 根据CME FedWatch，当前市场价格反映美联储6月加息的机率为70%。 周二公布的美国4月汽车销售数据疲弱，加重了近期对于美国经济前景的担忧。美国第一季经济以三年来最慢的速度增长。 但鉴于交投水平接近美国总统特朗普去年11月初胜选后几天出现的最低水位，汇市分析师称利空已经充分反应，因此美元整体而言面临的上行风险。 美元指数 小升0.2%。 “如果你去看现在市场的仓位情况，感觉好像是期望有最好的结果，但心理上又为一个不是那么正面的讯
路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。