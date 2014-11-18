表格：美国10月最终需求PPI较上年同期上升1.5%，升幅高于预期

路透11月18日 - 美国劳工部周二公布：

* 美国10月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升1.8%(预估为+1.5%)

* 美国10月最终需求PPI较上年同期上升1.5%(预估为+1.3%)

* 美国10月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%(预估为-0.1%)，9月为下降0.1%

* 美国10月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.4%(预估为+0.1%)，9月为持平

* 美国10月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月升幅创下2013年6月来最大

详细数据如下(除非特别指明，指数基期2009年11月为100):

经季节调整 未经调整

变动百分比 10月 9月 8月 14年/13年10月 最终需求 0.2 -0.1 持平 1.5 扣除食品与能源 0.4 持平 0.1 1.8 扣除食品、能源与贸易 0.1 -0.1 0.2 1.6

最终商品需求 -0.4 -0.2 -0.3 1.1

食品 1.0 -0.7 -0.5 4.5

能源 -3.0 -0.7 -1.5 -3.7

扣除食品与能源 -0.1 0.2 持平 1.7

最终服务需求 0.5 -0.1 0.3 1.8

贸易 1.5 持平 持平 2.6

运输与仓储 -0.1 -0.2 0.3 2.5

扣除贸易、运输及仓储 0.1 -0.1 0.3 1.4 最终建筑需求 0.5 持平 持平 2.2 个人消费 0.3 -0.2 0.1 1.9

商品 -0.5 -0.3 -0.5 1.9

服务 0.6 -0.2 0.3 1.9

扣除食品与能源 0.5 -0.2 0.3 --

扣除食品、能源与贸易 0.1 -0.1 0.3 --

成品 -0.3 -0.2 -0.3 1.7

扣除食品与能源 0.1 0.2 0.1 2.1

民间资本设备 0.1 0.1 持平 1.3

半成品需求

加工商品 -0.9 0.1 -0.3 0.4

扣除食品及能源 -0.2 0.2 0.2 1.4

未加工商品 -2.4 0.6 -3.3 -1.9

扣除食品及能源 -2.9 0.5 -0.7 -0.9

服务 0.1 持平 0.2 1.6

建筑 0.2 0.2 0.3 2.5

家用天然气 -0.8 1.1 -4.5 4.7

汽油 -5.8 -2.6 -1.4 -9.5