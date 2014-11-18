表格：美国10月最终需求PPI较上年同期上升1.5%，升幅高于预期

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透11月18日 - 美国劳工部周二公布：
* 美国10月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升1.8%(预估为+1.5%)
* 美国10月最终需求PPI较上年同期上升1.5%(预估为+1.3%)
* 美国10月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%(预估为-0.1%)，9月为下降0.1%
* 美国10月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.4%(预估为+0.1%)，9月为持平
* 美国10月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月升幅创下2013年6月来最大
详细数据如下(除非特别指明，指数基期2009年11月为100):
经季节调整 未经调整
变动百分比 10月 9月 8月 14年/13年10月 最终需求 0.2 -0.1 持平 1.5 扣除食品与能源 0.4 持平 0.1 1.8 扣除食品、能源与贸易 0.1 -0.1 0.2 1.6
最终商品需求 -0.4 -0.2 -0.3 1.1
食品 1.0 -0.7 -0.5 4.5
能源 -3.0 -0.7 -1.5 -3.7
扣除食品与能源 -0.1 0.2 持平 1.7
最终服务需求 0.5 -0.1 0.3 1.8
贸易 1.5 持平 持平 2.6
运输与仓储 -0.1 -0.2 0.3 2.5
扣除贸易、运输及仓储 0.1 -0.1 0.3 1.4 最终建筑需求 0.5 持平 持平 2.2 个人消费 0.3 -0.2 0.1 1.9
商品 -0.5 -0.3 -0.5 1.9
服务 0.6 -0.2 0.3 1.9
扣除食品与能源 0.5 -0.2 0.3 --
扣除食品、能源与贸易 0.1 -0.1 0.3 --
成品 -0.3 -0.2 -0.3 1.7
扣除食品与能源 0.1 0.2 0.1 2.1
民间资本设备 0.1 0.1 持平 1.3
半成品需求
加工商品 -0.9 0.1 -0.3 0.4
扣除食品及能源 -0.2 0.2 0.2 1.4
未加工商品 -2.4 0.6 -3.3 -1.9
扣除食品及能源 -2.9 0.5 -0.7 -0.9
服务 0.1 持平 0.2 1.6
建筑 0.2 0.2 0.3 2.5
家用天然气 -0.8 1.1 -4.5 4.7
汽油 -5.8 -2.6 -1.4 -9.5
取暖油 -7.1 2.9 -5.7 -14.5(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%