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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 21:44 BJT

表格：美国11月最终需求PPI较上月下滑0.2%，降幅高于预期

详细数据如下(除非特别指明，指数基期2009年11月为100):

　 　 经季节调整 　　 未经调整

变动百分比 　 　 11月 10月 9月 14年/13年11月 　 最终需求　　　　　　　　　 -0.2 0.2 -0.1 1.4 　　扣除食品与能源 持平 0.4 持平 1.8 　　扣除食品、能源与贸易 持平 0.1 -0.1 1.5

最终商品需求　　　　 　　-0.7 -0.4 -0.2 0.4

　 食品 -0.2 1.0 -0.7 4.4

　 能源 -3.1 -3.0 -0.7 -5.9

　 扣除食品与能源　　　 -0.1 -0.1 0.2 1.6

最终服务需求　　　　　 　0.1 0.5 -0.1 1.9

　 贸易 0.1 1.5 持平 2.5

　 运输与仓储　　　　　 -0.8 -0.1 -0.2 2.2

扣除贸易、运输及仓储 0.1 0.1 -0.1 1.4 　 最终建筑需求　　　　　 持平 0.5 持平 2.2 　 个人消费　　　　　　　　 -0.3 0.3 -0.2 1.7

商品 -0.9 -0.5 -0.3 1.1

服务 持平 0.6 -0.2 1.9

扣除食品与能源 持平 0.5 -0.2 --

扣除食品、能源与贸易 持平 0.1 -0.1 --

成品　 -0.7 -0.3 -0.2 1.1

扣除食品与能源　 　　 　 0.1 0.1 0.2 2.0

民间资本设备　　　　 -0.1 0.1 0.1 1.1

半成品需求

加工商品　　　　　　　 -1.0 -0.9 0.1 -0.3

扣除食品及能源 -0.5 -0.2 0.2 1.0

未加工商品 -1.3 -2.4 0.6 -1.6

扣除食品及能源 -1.6 -2.9 0.5 -3.5

服务 0.3 0.1 持平 1.5

建筑 0.3 0.2 0.2 2.6

家用天然气　　　　　　 　-1.9 -0.8 1.1 2.9

汽油 -6.3 -5.8 -2.6 -14.2

取暖油　　　　　 　　 　 -2.8 -7.1 2.9 -13.2(完)
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