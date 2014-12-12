表格：美国11月最终需求PPI较上月下滑0.2%，降幅高于预期

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
详细数据如下(除非特别指明，指数基期2009年11月为100):
经季节调整 未经调整
变动百分比 11月 10月 9月 14年/13年11月 最终需求 -0.2 0.2 -0.1 1.4 扣除食品与能源 持平 0.4 持平 1.8 扣除食品、能源与贸易 持平 0.1 -0.1 1.5
最终商品需求 -0.7 -0.4 -0.2 0.4
食品 -0.2 1.0 -0.7 4.4
能源 -3.1 -3.0 -0.7 -5.9
扣除食品与能源 -0.1 -0.1 0.2 1.6
最终服务需求 0.1 0.5 -0.1 1.9
贸易 0.1 1.5 持平 2.5
运输与仓储 -0.8 -0.1 -0.2 2.2
扣除贸易、运输及仓储 0.1 0.1 -0.1 1.4 最终建筑需求 持平 0.5 持平 2.2 个人消费 -0.3 0.3 -0.2 1.7
商品 -0.9 -0.5 -0.3 1.1
服务 持平 0.6 -0.2 1.9
扣除食品与能源 持平 0.5 -0.2 --
扣除食品、能源与贸易 持平 0.1 -0.1 --
成品 -0.7 -0.3 -0.2 1.1
扣除食品与能源 0.1 0.1 0.2 2.0
民间资本设备 -0.1 0.1 0.1 1.1
半成品需求
加工商品 -1.0 -0.9 0.1 -0.3
扣除食品及能源 -0.5 -0.2 0.2 1.0
未加工商品 -1.3 -2.4 0.6 -1.6
扣除食品及能源 -1.6 -2.9 0.5 -3.5
服务 0.3 0.1 持平 1.5
建筑 0.3 0.2 0.2 2.6
家用天然气 -1.9 -0.8 1.1 2.9
汽油 -6.3 -5.8 -2.6 -14.2
取暖油 -2.8 -7.1 2.9 -13.2(完)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价