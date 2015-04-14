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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 20:57 BJT

表格：美国3月最终需求PPI较前月上升0.2%，符合市场预估

半成品需求

加工商品 -0.1 -0.6 -2.8 -6.7

扣除食品及能源 -0.2 -0.4 -1.3 -2.2

未加工商品 -1.7 -3.9 -9.4 -26.5

扣除食品及能源 -2.3 -5.2 -0.7 -13.0

服务 0.2 0.1 -0.2 1.0

建筑 持平 0.2 -0.5 1.8

家用天然气 -1.7 -2.1 -4.2 -15.5

汽油 7.2 1.5 -24.0 -37.6

取暖油 -1.9 9.9 -19.6 -40.0(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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