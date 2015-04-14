表格：美国3月最终需求PPI较前月上升0.2%，符合市场预估

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
半成品需求
加工商品 -0.1 -0.6 -2.8 -6.7
扣除食品及能源 -0.2 -0.4 -1.3 -2.2
未加工商品 -1.7 -3.9 -9.4 -26.5
扣除食品及能源 -2.3 -5.2 -0.7 -13.0
服务 0.2 0.1 -0.2 1.0
建筑 持平 0.2 -0.5 1.8
家用天然气 -1.7 -2.1 -4.2 -15.5
汽油 7.2 1.5 -24.0 -37.6
取暖油 -1.9 9.9 -19.6 -40.0(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。