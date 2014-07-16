表格：美国6月PPI终值较前月上升0.4%，预估为增长0.2%

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
半成品需求
加工商品 0.4 -0.1 1.5
扣除食品及能源 0.1 -0.2 0.8
未加工商品 -0.9 持平 3.9
扣除食品及能源 -1.1 -0.7 0.1
服务 0.6 -0.4 1.5
建筑 0.3 0.3 2.1
家用天然气 -3.0 0.4 7.2
汽油 6.4 -0.9 1.2
取暖油 -2.2 0.7 -3.4(完)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。