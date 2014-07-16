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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 20:43 BJT

表格：美国6月PPI终值较前月上升0.4%，预估为增长0.2%

半成品需求

加工商品 0.4 -0.1 1.5

扣除食品及能源 0.1 -0.2 0.8

未加工商品 -0.9 持平 3.9

扣除食品及能源 -1.1 -0.7 0.1

服务 0.6 -0.4 1.5

建筑 0.3 0.3 2.1

家用天然气 -3.0 0.4 7.2

汽油 6.4 -0.9 1.2

取暖油 -2.2 0.7 -3.4(完)
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