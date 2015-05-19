表格：英国4月CPI同比下滑0.1%，1996年开始纪录以来首次出现通缩

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透伦敦5月19日 - 英国国家统计局周二公布：
* 4月消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.1% (路透调查预估为持平)
* 4月零售物价指数(RPI)较前月上升0.4% (路透调查预估为上升0.4%)
* 4月扣除抵押贷款的零售物价指数(RPIX)较前月上升0.4% (路透调查预估为上升0.4%)
* 4月零售物价指数(RPI)较上年同期上升0.9% (路透调查预估为上升0.9%)
* 4月扣除抵押贷款的零售物价指数(RPIX)较上年同期上升0.9% (路透调查预估为上升0.9%)
* 4月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2% (路透调查预估为上升0.4%) 0.9%)
* 英国自1996年有官方统计以来首次出现CPI同比下滑
以下为详细数据：
4月 3月 预估
CPI(HICP)
较前月% 0.2 0.2 0.4
较上年同期% -0.1 0.0 0.0
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.3 0.2
较上年同期% 0.8 1.0
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.4 0.2 0.4
较上年同期% 0.9 0.9 0.9
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.4 0.2 0.4
较上年同期% 0.9 0.9 0.9 (完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
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