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货币新闻 | 2015年 5月 19日 星期二 16:43 BJT

表格：英国4月CPI同比下滑0.1%，1996年开始纪录以来首次出现通缩

路透伦敦5月19日 - 英国国家统计局周二公布：

* 4月消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.1% (路透调查预估为持平)

* 4月零售物价指数(RPI)较前月上升0.4% (路透调查预估为上升0.4%)

* 4月扣除抵押贷款的零售物价指数(RPIX)较前月上升0.4% (路透调查预估为上升0.4%)

* 4月零售物价指数(RPI)较上年同期上升0.9% (路透调查预估为上升0.9%)

* 4月扣除抵押贷款的零售物价指数(RPIX)较上年同期上升0.9% (路透调查预估为上升0.9%)

* 4月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2% (路透调查预估为上升0.4%) 0.9%)

* 英国自1996年有官方统计以来首次出现CPI同比下滑

以下为详细数据：

4月 3月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.2 0.2 0.4

较上年同期%　　　 -0.1 0.0 0.0

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.3 0.2

较上年同期% 0.8 1.0

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.4 0.2 0.4

较上年同期%　　　 0.9 0.9 0.9

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.4 0.2 0.4

较上年同期%　 0.9 0.9 0.9 (完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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