德国数据：民间部门的扩张步伐在5月继续放缓，综合PMI为年内最低

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“调查结果与国内生产总值(GDP)进入年中仍可望增长的预期相符，但德国经济扩张速度未来几个月看来仍将迟滞。”Markit分析Oliver Kolodseike在声明稿中称。
德国5月制造业PMI初值降至51.4，低于路透调查预估的52.3；4月终值为52.1。
5月服务业PMI初值也从4月终值54.0降至52.9。路透调查预估5月初值为53.9。
Markit首席经济分析师Chris Williamson预估德国第二季经济成长率约为0.3%或0.4%；第一季经济增速已放缓至0.3%。(完) (编译 高琦/张若琪 审校 艾茂林/于春红)
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